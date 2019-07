Jak už tomu tak bývá, příběh tří kamarádů - 22letých Ruaridha Wooda a Davida Blackieho a o rok staršího Andrewa Grahama - začal úplně obyčejně. Neviděli se asi pět let, a tak se domluvili, že si zase jednou společně zajdou na pivo.

Po pár pivech se ovšem nikomu z nich ještě nechtělo spát, a tak se společně vydali do tanečního klubu. Ani u toho nezůstalo a nakonec nad ránem vyrazili do místního kasina.

Zde paměť všech kamarádů začíná zastírat mrak mlhy způsobený společenskou únavou. Jediné, na co si trojice vzpomíná, je výhra 200 liber (zhruba 5500 korun) v ruletě.

Friends go for night out in Edinburgh and end up in Berlin 🍻😂 https://t.co/8oPEDAl580 pic.twitter.com/TqbbuUaDNe