Ivan Vilček, Právo

Třicet metrů je přibližně výše desetipodlažního domu. „Odborníci nám potvrdili, že v okolí je možné postavit stožár v maximální výši 30 metrů,“ řekl mluvčí slovenského parlamentu Tomáš Kostelník.

Na stožáru má být vyvěšena slovenská vlajka 1. září, v Den ústavy Slovenské republiky. Vlajka nahradí tu, která je v současnosti umístěna na střeše budovy parlamentu.

Stožár za 34 tisíc eur

Předseda slovenského parlamentu Danko osobně přispěl na výstavbu stožáru sumou 9000 eur (cca 230 tisíc korun). Stavba vyjde celkem na 34 tisíc eur (necelých 900 tisíc korun). „Pokud se to mému nástupci nebude líbit, může stožár demontovat,“ vyjádřil se k tématu Danko.

Podle protokolisty Jaromíra Antala je výška 30 metrů poněkud předimenzovaná. „Stožár má mít výšku pětinásobku šířky vlajky,“ říká. Pokud je stožár vysoký aspoň 12 metrů, není možné vlajku podle protokolisty ze země strhnout ani v případě, že je zpuštěna na půl žerdi.

Vizualizace stožáru

FOTO: TV Markíza

Třicetimetrový stožár bude pouze jeden, vlajka Evropské unie tak nebude vyvěšena ve stejné výši. „Vlajky Evropské unie budou nadále viset před parlamentem v kombinaci s vlajkami Slovenské republiky na straně od Dunaje,“ uvedla kancelář slovenského parlamentu. Doporučení ministerstva vnitra k vyvěšování vlajky Evropské unie takovýto postup připouští.

Danko baví internet

I když jsou současné slovensko-maďarské vztahy poměrně dobré, oba národy se vzájemně občas špičkují. Ohledem na společnou minulost je celá řada témat, která jednu či druhou stranu lidově řečeno vytočí. Před časem třeba prosadili poslanci SNS novelu zákona, aby na zápasech fotbalového mužstva Dunajské Stredy nebylo možné zpívat maďarskou hymnu. Po protestech, že pak by se nesměla na území Slovenska zpívat hymna žádného cizího státu, byl zákon upraven.

Maďaři si zase v příštím roce chtějí ve velkém připomenout stoleté výročí podpisu trianonské mírové smlouvy. Maďarsko přišlo po první světové válce o dvě třetiny území z dob Rakouska-Uherska a více než tři miliony Maďarů se ocitly za hranicemi země.

Staveniště před slovenským parlamentem

FOTO: Ivan Vilček, Právo

Ohlasy lidí na sociálních sítích se však zpravidla nenesou v nějak zlém duchu. „Maďaři teď postaví 35metrový stožár, my pak ještě vyšší, a tak dokola. Naši potomci budou mít před parlamentem výtah do vesmíru,” napsal jeden z diskutérů.

„Na konci stožáru by měla být místo vlajky plošina, z níž by koaliční poslanci mohli skákat hlavičky na asfalt. Předseda parlamentu by měl mít právo prvního skoku,” napsal jiný.

Podle jednoho z diskutujících předseda parlamentu a vládní Slovenské národní strany asi věří, že čím vyšší bude stožár, tím budou vyšší preference jeho strany.

„Jsou parlamentní prázdniny, ale Danko dokáže stále bavit slovenský internet,” přidal se další.

Předseda slovenského parlamentu Andrej Danko.

FOTO: Kateřina Šulová, ČTK

Podle jiného diskutujícího, budou před budovou slovenského parlamentu největší sluneční hodiny na světě.

„Budeme mít 30metrový stožár na vlajku, tak teď už budeme dostatečně hrdí na Slovensko,” napsal další diskutující na internetu.

Jiný si v diskusi zase pomohl názvem českého filmu „Ještě větší blbec, než jsme doufali”.