Kraniopagus, jak se srůst siamských dvojčat lebkami nazývá, je velmi vzácný. Jeden případ připadá na zhruba 2,5 milionu porodů. Přibližně polovina dětí pak umírá během prvního dne života. Případ pákistánských sester Safy a Marwy je proto malým zázrakem.

Lékaři poprvé operovali dvojčata během října loňského roku a od té doby strávily sestry na operačním sále 55 hodin. S náročnou sérií operací si poradil stočlenný personál v londýnské nemocnici Great Ormond Street.

