Na průsvitný kolos s oficiálním názvem kořenoústka plicnatá narazila spolu s kolegou bioložka a moderátorka Lizzie Dalyová, která zkoumala moře pro svůj seriál Wild Ocean Week.

"Tak velkou (medúzu) jsem nikdy neviděla. Pozorovali jsme několik menších medúz na jednom pěkném útesu poblíž, a pak se ze tmy vynořil tento obrovský, nádherný kus," řekla Dalyová.

