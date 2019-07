pal, ČTK

Rekord soutěže nepadl, zatím nejlepší výsledek z roku 2010 představuje 33 knedlíků. To byly ale knedlíky menší. Mezi ženami vyhrála Irena Janurová, zvládla 13 knedlíků. Při soutěži se snědlo 468 knedlíků, dohromady jich připravily kuchařky na Borůvkobraní asi 8000.

Nejvzdálenějším soutěžícím z ČR byl Roman Outlý z Litovle na Hané, z největší dálky přijel muž z USA, z Chicaga. Jedlíci soutěžili kvůli dešti ve školní jídelně, kde se ozval třeba pokřik Ukaž, že jsi jedlík, vsuň tam ještě knedlík.

Zatím na akci dorazilo 11 tisíc lidí



Počasí návštěvníky neodradilo. „Lidé, kteří mají naplánováno jet na Borůvkobraní, přijedou i tak,“ řekla organizátorka akce Magdalena Hluštíková. Na festival, jehož náklady jsou milion korun, míří zájemci z celé republiky, za dva dny dorazilo asi 11 tisíc lidí.

Na koláče a knedlíky padla asi tuna a půl borůvek, celkem byly na Borůvkobraní letos potřeba tři tuny čerstvých borůvek. V lerošním roce jich kolem Borovan bylo méně, sběrači museli popojet k Třeboni i Suchdolu nad Lužnicí.

Festival táhnou místní spolky



Do prodeje šlo 900 sazenic kanadských borůvek. Rostliny, jimž se říká i černé jahody, jsou hlavním lákadlem. „Je to zdravá plodina z lesa a na Borovansku se tím lidé živí možná přes sto let. V kronice jsme četli, že už v roce 1916 se tady pět obchodníků živilo prodejem borůvek do Vídně a dostávali 60 haléřů za kilo, o polovinu víc než tady, a že dobrý sběrač nasbírá 16 kilo borůvek za den, to pořád platí,“ řekla Hluštíková.

Na Borůvkobraní se podílejí od jeho začátku v roce 2006 dva spolky: Boženy - borovanské ženy, asi 60 žen, jež letos napekly 200 plechů koláčů. Osm žen z Klubu tradic přispělo stovkou plechů, pečou podle tradičních receptů, třeba natahovačky, těsto, které vytahují a smaží jako vdolky. Ženy borůvky i sbírají.

Akce je zisková



Při Borůvkobraní je v týmu pořadatelů 80 lidí. Letos bylo na akci 140 stánkařů, podobně jako loni. Borůvkobraní nabízí i mistrovství světa v chytání borůvek do úst, jarmark, řemesla, hudbu i divadlo. Novinkou byla kavárna, v níž hosty obsluhovali nevidomí.

Akce je zisková. Město Borovany má 4100 obyvatel, kvůli akci zřizuje několik záchytných parkovišť, která jsou zdarma. Loni na akci přijelo 17 tisíc návštěvníků. Při prvních ročnících pořádali místní jen borůvková odpoledne, kdy se dětem četly pohádky, navlékaly se borůvky na stébla.

Velká návštěvnost přišla s rokem 2008, kdy bylo Borůvkobraní poprvé dvoudenní. „Měli jsme tehdy 350 kilo borůvek, které se prodaly za dopoledne,“ zavzpomínala Magdaléna Hluštíková.