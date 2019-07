nčs, Novinky

Pokud máte zájem, aby vaše jméno bylo uvedeno ve slavné knize, začněte trénovat. Ať už to bude cokoliv, šance na úspěch tady je. Stačí třeba dobře sundávat ponožky, případně mít opravdu velký hlad.

Výběr rekordů pokořených v roce 2019:



Největší ženské nohy



Sehnat boty v obyčejném obchodě je pro Britku Julii Feltonovou problém. Komisaři z Guinessovy knihy rekordů v dubnu potvrdili její světové prvenství a 49letá žena se tak pyšní největšími ženskými nohami na světě. Měří bezmála 33 centimetrů a boty shání Feltonová velikosti 49,5.

Rubikova kostka poslepu



V osmdesátých letech minulého století se stal hlavolam s barevnými kostičkami fenoménem. Od té doby se Rubikovu kostku snaží sestavovat jak děti, tak dospělí, a kromě soutěží na rychlost existují lidé, kteří kostku složí i poslepu. Nejrychleji se to povedlo letos v dubnu Australanovi Jacku Caiovi, jenž složil kostku v čase 16,22. Překonal tak rekord o tři desetiny sekundy.

Mexická rychlovka



Soutěže jedlíků jsou populární zábavou, a není proto překvapením, že mnoho rekordů se týká právě jídla. Co takhle nejrychleji snězené burrito? Mexický pokrm, kdy se tortilla naplní zejména masem, fazolemi a rýží, je populárním rychlým občerstvením a kromě „rodného” Mexika se těší oblibě i za hranicemi své domoviny. Angličanka Leah Shutkeverová do sebe dokázala nasoukat burrito za 44,2 sekundy a od května tak drží světový rekord. Zvládli byste to rychleji?

Ponožkový král

Pokud jsme v úvodu zmiňovali, že někdy zápisy hraničí s bizarností, pak je výkon Davida Rushe tím pravým příkladem, že nad některými rekordy rozum skutečně zůstává stát. Devětadvacetiletý Američan se totiž může směle označit za profesionálního sundávače ponožek. V lednu se mu za minutu povedlo sundat z nohou pomocníků 70 ponožek, a vytvořil tak rekord, který by se možná při troše tréninku a úsilí dal překonat. Je však docela možné, že pokud nebudete trénovat jen na sobě, setkáte se s hodně podivnými pohledy.

Brčkokalypsa



Oproti bizarním rekordům se také někdy může zápis do Guinessovy knihy rekordů jevit jako součást boje za svoje přesvědčení. Počátkem roku vytvořila ve vietnamském Ho Či Minově Městě Kanaďanka Von Wongová obří instalaci z plastových brček, která nasbírala z kaváren a odpadků. Celkem jich použila 168 037 a tři metry vysoká instalace pojmenovaná v překladu jako „brčkokalypsa” má tak kromě rekordu upozorňovat na znečišťovaní planety jednorázovými plasty.