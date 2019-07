Čtyřmístný letoun sestrojila skupina 20 studentů a posádka vedená 17letou pilotkou Megan Wernerovou se vydala na cestu, při níž bylo naplánováno šíření osvěty v dalších zemích.

Při mezipřistáních v Namibii, Malawi, Etiopii, Zanzibaru, Tanzanii a Ugandě se členové posádky setkávali s vrstevníky napříč Afrikou a motivovali mladé lidi. „Chtěli jsme ukázat, že nic není nemožné, když člověk opravdu chce,” říká Wernerová.

20 teenagers who built a plane on their own, completed their journey from Cape Town to Cairo. The founder of the project is only 17 years old. #MeganWerner #SouthAfrica #plane #CapeTown #Cairo pic.twitter.com/Mo2ubvuSru

Teenageři postavili letadlo za tři týdny ze sady vyráběné v Jižní Africe továrnou na letadla. V praxi to znamenalo poskládat tisíce malých kusů stroje. Podle otce Wernerové, jenž je sám komerčním pilotem, se jedná o velmi dobrý výkon. Jednomu člověku by trvalo sestrojit letadlo přibližně tři tisíce hodin, tedy 125 dnů.

Při cestě se však skupině nevyhnuly problémy. Doprovodnému letadlu, které cestovalo společně se studenty, začalo v etiopské Addis Abebě unikat palivo a dál tak mohli pokračovat pouze dva náctiletí piloti. „Měli jsme obavy při letu nad Súdánem, kde je neklidná politická situace,” vysvětluje Wernerová, jíž licence umožňuje pilotovat letadlo v nízkých výškách.

A non-profit organisation, U-Dream Global, founded by teen pilot Megan Werne assembled the diverse group of teens. The organisation provided them with hands-on experience in engineering and building an aircraft. JK [picture cred: Des Werner] pic.twitter.com/vg0qpixJO4

Odkázáni sami na sebe zvládli piloti poslední etapu s grácií i přesto, že kvůli technickým problémům museli nejdřív přistát na nejbližším egyptském letišti a tamní pracovníci je chtěli zatknout. „Vzali nám pasy a licence. Naštěstí se během zhruba čtyř hodin všechno vyjasnilo a mohli jsme pokračovat dál do Asuánu,” popisuje komplikace pilotka.

Today, here in Addis, I met Megan Werner, a 17yrs old Pilot, who is flying from Cape Town, to Cairo on a 4-seater plane she & other 20 teens built by their own. The future of #Africa is bright by those who do great things others think impossible. #Technology has no boundary. pic.twitter.com/8j3hoFchTM