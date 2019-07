Policisté byli přivoláni na základě zvěstí na sociálních sítích, podle nichž v Humboldtově parku žije krokodýl. Policejní mluvčí Anthony Guglielmi potvrdil, že vyšetřovatelé aligátora skutečně našli. „Podle odhadů měří zhruba metr a půl,” upřesnil mluvčí.

A viewer named Rencie Horst-Ruiz sent us these photos of an apparent alligator in Humboldt Park this AM #Chicago pic.twitter.com/uW866EYX6R