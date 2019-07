Na seznam hostů se dostalo pouhých 25 osob, mezi nimiž chybí například i samotná královna Alžběta II. Ne snad, že by ji pár nepozval, královna si však plní státnické povinnosti.

Celá akce, jež je zejména v Británii hojně sledována, se odehrála v soukromí a davy fanoušků tak marně čekají před samotným hradem. Ve většině případů jsou však sice lidé zklamáni, že Archieho Harrisona neuvidí naživo, přesto chápou, že takto významný den má patřit zejména rodině.

Oficiální snímek britské královské rodiny z křtu Archieho Harrisona.

FOTO: Chris Allerton, ČTK/AP

„Královská rodina nás zajímá, nejen z důvodu, že Meghan je Američanka. Chtěli bychom je vidět naživo, ale respektujeme jejich právo na soukromí,” říká Američan Kevin Yoreo, jenž je jedním z čekajících, pro server Daily Mail

Kate and William arrive at Windsor Castle ahead of Archie's christening today. Kate is wearing a blue v-neck top/dress.



Photo via Daily @DailyMailUK > https://t.co/cm4YBNC7H6 pic.twitter.com/Zvruo7tTRv