Vzteklý muž pokousal policejního psa

Neobvyklý případ má za sebou policejní oddělení z Manchesteru v americkém státě New Hampshire. Pětatřicetiletý Matthew Williams se zabarikádoval v hotelovém pokoji a odmítal vylézt. Když se do akce zapojil i policejní pes, vzteklý muž zavrčel, objal psa rukama a zakousl se mu do hlavy.