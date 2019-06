Když těhotná Margaritondová volala koncem května svému příteli s tím, že jí praskla voda, myslel si Gallardo své. „Bral jsem to jako vtip, do termínu totiž zbývaly ještě asi tři týdny, ale mluvila smrtelně vážně,” říká novopečený otec, jenž se ihned vydal domů za přítelkyní, aby ji odvezl do nemocnice.

Tou dobou zbývaly jen dva dny do plánovaného svatebního obřadu, který se měl uskutečnit ještě před narozením potomka. V tu chvíli bylo jasné, že se to zřejmě nepovede. Ledaže...

Po přijetí do nemocnice obdržel pár formuláře k vyplnění a Gallardo zpanikařil. Protože nebyli s přítelkyní manželé, nemohl v případě komplikací rozhodovat o důležitých krocích lékařů. „Existuje možnost, abychom se vzali teď?” zeptal se tak zdravotních sester.

