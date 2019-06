jdu, Novinky

Policisté z Detroitu umělce a hudebníka Sheefyho McFlye zastavili, když pracoval na první z deseti nástěnných maleb, které si od něj objednalo samo město. Strážníci jej nejprve považovali za běžného vandala, a i když se McFly snažil situaci vysvětlit, postupně se k němu sjelo několik policejních jednotek.

McFly, jehož civilní jméno zní Tashif Turner, přiznal, že při ruce neměl povolení od města. Za umělce se však přimluvil městský úředník, který na místo dorazil. To policistům nestačilo a sprejera si odvezli na stanici. Podle mluvčí detroitské policie sprejer s nimi dostatečně nespolupracoval. Důvodem k zatčení se později stalo také soudní předvolání, které McFly obdržel za nezaplacenou pokutu za parkování.

Sheefy McFly arrested by Detroit police — while working on mural for the city https://t.co/qMq4Wja9y1 pic.twitter.com/AJhGgY25Ww — Detroit Free Press (@freep) June 22, 2019

Ve vazbě nakonec strávil 24 hodin, kvůli nezaplacené pokutě ho navíc čeká soud 3. července. „Je to oxymóron - dělat něco pro město a být zatčen městem,“ uvedl pro místní web Detroit Free Press. „Chovali se ke mně jako ke zločinci, i když jsem byl pověřen městem,” dodal.

Malby za statisíce



Za deset objednaných maleb má McFly dostat od města v přepočtu 224 tisíc korun. Jde o součást projektu City Walls (Městské zdi), kterým se Detroit snaží zvelebit sprejery poničené oblasti. Cílem je nevzhledná graffiti nahradit uměním, které vydrží dlouhodobě.

V Detroitu přitom projekt funguje už skoro dva roky, policisté by tak s ním měli být obeznámeni. Podle zástupce města, který na projekt dohlíží, se jednalo o pouhé nedorozumění, jelikož lokální policisté vždy vědí předem o tom, že v místě působí městem posvěcený sprejer.

„Naneštěstí kolem projížděli náhodní strážníci z jiného okrsku a považovali to za neschválenou akci. Zastavili ho, a on u sebe neměl povolení,” popsal. Do budoucna plánují sprejerům zařídit identifikační štítky, aby k podobným nedorozuměním už nedošlo. Sám McFly však přiznává, že po nepříjemné zkušenosti zatím netuší, zda hodlá v malbě pokračovat.