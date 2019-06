V průmyslové oblasti poblíž sibiřského města Norilsk, známého pro těžbu niklu, byla medvědice zpozorována už v neděli.

Na pohled zesláblé zvíře se pak několik dní pohybovalo poblíž města a v úterý skončilo na jeho předměstí. Tam, jak rezignovaně leží a občas zvedne hlavu, si jej všimli místní obyvatelé.

Šlo o první výskyt ledního medvěda ve městě za posledních 40 let. Nečekaný návštěvník tak vylákal do ulic velkou část obyvatel města, kteří si jej přišli prohlédnout či vyfotit.

A starving polar bear walked hundreds of miles from arctic to Russian city of Norilsk, exhausted.



We are expanding our comfort and snatching theirs pic.twitter.com/8o4SBAgYvH