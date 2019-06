Z vod poblíž oblíbené rybářské destinace Deerfield Beach nedaleko Miami se podle organizátorů povedlo potápěčům odstranit přibližně devět tisíc kusů odpadu

Potápěči ze dna vylovili například i lodní žebřík, činky či informační cedule.

Čištění vod kolem mola je každoroční událostí, letos však byl přítomen i zástupce Guinessovy knihy rekordů. Překonán byl totiž dosavadní čtyři roky starý rekord, kdy 614 potápěčů čistilo vody Rudého moře.

Congratulations to Dixie Divers and the dive community in Florida for breaking the @GWR for most divers in an underwater clean-up with 633 divers, and 3200 lbs of fishing gear and 9000 pieces of marine debris removed and reported to @projectaware! https://t.co/wnAjOajf7k pic.twitter.com/ldMqtwCp36