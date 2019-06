Miloslav Hradil, Právo

Otcem všech čtyř mláďat je sobí samec přivezený z Brna, který se v olomoucké zoo pářil s několika samicemi. „Mláďata se začala rodit začátkem května, což bylo o něco později než obvykle. Tolik mláďat jsme nečekali,“ řekl v úterý novinářům ošetřovatel Petr Šedaj.

Samice se podle něj o mláďata pečlivě starají. „Jsou to starší zkušené samice, takže s tím žádný problém není. Horší by to bylo, kdyby některá z nich měla dvojčata, což se nám také dříve stalo,“ podotkl Šedaj.

Sob polární, který je zvyklý na kruté mrazy, žije v Severní Americe na Aljašce a v Kanadě, ve Skandinávii i v severních oblastech Ruska až po severní Mongolsko.

V Olomouci od roku 1994



„Mylnou představou je, že se živí jen lišejníky. Ty jsou jejich hlavní potravou v zimě, ale na jaře a v létě v místech, kde žijí, roste kolem 270 druhů bylin. Ty jim spolu s travinami, listím a výhonky keřů poskytují možnost načerpat na zimu hodně živin,“ uvedla zooložka Libuše Veselá.

Soby chová olomoucká zoo od roku 1994 a jejich stádo tu bez větších problémů přečkává i vysoké teploty. Ty letos umocnila vichřice Eberhard, která udeřila v noci na 11. března a po jejím řádění zůstaly v zoo stovky vyvrácených či polámaných stromů.

„Po vichřici u nás výrazně ubylo lesního porostu. Proto máme soby ve výběhu, kde mají k dispozici chladné stáje. Tam je jim dobře,“ dodala zooložka.