Novinky, ČTK

Dopisy jsou podle CBS kronikou milostné aféry mezi Cohenem a Ihlenovou a dokumentují zpěvákovu proměnu z básníka, který má problémy prorazit, ve slavného muzikanta.

Oba se poprvé potkali v roce 1960 na řeckém ostrově Hydra. Ihlenová se následně stala inspirací pro řadu Cohenových známých písní, například So Long, Marianne, Bird on a Wire nebo Hey, That's No Way to Say Goodbye.

Nejvíce v dražbě utržil dopis z prosince 1960, který se prodal za 75 tisíc kanadských dolarů (téměř 1,3 milionu korun). Původní nejvyšší odhad aukční síně byl přitom 13 tisíc dolarů (necelých 221 tisíc korun).

Beautiful letters from Leonard Cohen to Marianne Ihlen up for auction. pic.twitter.com/7ivdByhpiX — Rik (@thoughtcat) 13. června 2019

Dopis z roku 1964, ve kterém Cohen napsal „jsem slavný, ale prázdný“, se prodal za více než 46 tisíc kanadských dolarů (téměř 782 tisíc korun).

"I have no resistance to hope—especially at the beginning of this broken journey. I am lost in the future, in your arms, in the hope of love." Letters that Leonard Cohen wrote to his lover and muse Marianne Ihlen are so achingly, devastatingly beautiful. https://t.co/rvFlvooszv pic.twitter.com/YLAiYDNybO — Mindy Weisberger (@LaMinda) 11. června 2019

Vrcholem pětidenní internetové aukce byl italský bronzový zvon z 15. či 16. století, který visel v domě na Hydře, kde Cohen s Ihlenovou společně bydleli. Prodal se za více než 107 tisíc kanadských dolarů (přes 1,8 milionu korun). Cohena údajně inspiroval k verši „there is a crack, a crack in everything“ (ve všem je trhlina, trhlina ve všem) v písni Anthem z roku 1992.

Dopisy do aukce nabídla rodina Marianne Ihlenové, kupci nebyli zveřejněni.

Leonard Cohen penned an emotional letter to his muse Marianne Ihlen days before her death https://t.co/BBchWDi20n pic.twitter.com/krgq5LKRGn — Rolling Stone (@RollingStone) 8. srpna 2016

Cohen se narodil v roce 1934 a začínal jako básník a spisovatel, než se rozhodl pro kariéru písničkáře. Proslavil se svými tichými, melancholickými písněmi o ztracené nebo poškozené lásce a vžila se pro něj označení jako „velekněz patosu“ nebo „kmotr pochmurné nálady“, píše zpravodajský server BBC. Cohen i Ihlenová zemřeli v roce 2016 na leukemii.