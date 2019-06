Masivní prachová bouře zahalila hlavní město Indie Nové Dillí ve středu 12. června večer a dočasně zastavila lety.

Na videu je vidět, jak se v 18:30 místního času blíží prachová bouře ke Gurgáonu. Toto satelitní město leží přibližně třicet kilometrů jihozápadně od centra Dillí.

Letištní úředníci řekli místním sdělovacím prostředkům, že Mezinárodní letiště Indiry Gándhíové pozastavilo provoz na přibližně 35 minut. Okolo 27 letů směřujících na letiště Nové Dillí bylo zpožděno nebo odkloněno před tím, než letiště obnovilo provoz v 19:15 místního času.

