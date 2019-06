tcs, Novinky

Dokumenty poukazující na to, že FBI nabídla své forenzní experty k prověření jedné ze stop, zveřejnila sama FBI na svém twitterovém účtu. Nutno dodat, že se sama nikdy aktivně nezapojila do honu na bájné stvoření, pouze vyhověla prezidentovi Informačního centra o bigfootovi (BIC) Peterovi Byrnemu.

Přesto jde o první zdokumentovaný případ, kdy se do pátrání po bájném tvorovi zapojila státní instituce. Vášeň pro tajuplného sněžného muže se u Byrnea poprvé projevila v roce 1946, kdy coby člen britského letectva sloužil v Indii. Zde se účastnil několika himalájských výprav s cílem najít legendárního yettiho. Později, když se přesunul do USA, začal se stejnou vášní hledat jakoukoliv stopu po bigfootovi.

Cochranova odpověď lovci bigfoota

FOTO: Federal Bureau of Investigation

V listopadu roku 1976 už jako prezident BIC napsal zástupci ředitele FBI Jay Cochranovi juniorovi. „Příliš často nenarazíme na chlupy, které nejsme schopni identifikovat. Chlupy, které máme teď, zhruba 15 chlupů na malinkém kusu kůže, jsou první, které jsme získali za šest let a myslíme si, že by to mohlo být důležité,“ napsal Byrne.

O měsíc později se dočkal odpovědi. „Vážený pane Byrne, laboratoř FBI většinou slouží ke zkoumání fyzických důkazů pro právní složky státu ve spojení s vyšetřováním trestných činů. Příležitostně, případ od případu, v zájmu vědy a výzkumu, děláme výjimky z tohoto obecného pravidla. Proto vám sděluji, že prozkoumáme vzorky chlupů a tkáně, které jste v dopise zmínil,“ zněla odpověď.

Výsledek expertízy nebyl nikdy odeslán zpět

Expertíza se skládala z analýzy kořínků chlupů, struktury dřeně (medully) a tloušťky kutikuly (svrchní vrstvy chlupu). Laboratoř následně provedla srovnání s ostatními vzorky známých živočišných druhů. O tři měsíce později laboratoř zaslala své výsledky.

Výsledky laboratorní expertízy

FOTO: Federal Bureau of Investigation

„Došli jsme k závěru, že testované vzorky patří živočichu z čeledi jelenovitých,“ zní jasný závěr studie.

Bájné stvoření bigfoot (velká noha), nebo též sasquatch (seskveč), je pevně zakořeněno v severoamerickém folklóru. Má jít o chlupaté, vzpřímeně chodící stvoření podobné lidoopům. Navzdory absenci důkazů je o jeho existenci podle posledních výzkumů přesvědčeno 21 procent Američanů.

Jedním z nich je i Byrne, který stále žije. Je mu 93 let a o existenci bigfoota je neochvějně přesvědčen. Dopis s výsledky mu nebyl nikdy doručen a dozvěděl se o nich až nyní. Ani to mu ale nesebralo jeho víru. Podle listu Washington Post má u svého domu v Oregonu instalováno několik kamer, které pravidelně prohlíží a doufá, že jednoho dne ho spatří na vlastní oči.