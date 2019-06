tcs, Novinky

Když se Donald Trump s manželkou Melanií objeví na veřejnosti, kamerám neunikne sebemenší detail v jejich chování. Jinak tomu nebylo ani během oslav 75. výročí Dne D v Colleville-sur-Mer, kde panovala přátelská slavnostní atmosféra.

Když Melanie přicházela na podium, jeden z veteránů Harold Terrence natáhl ruku, Melanie okamžitě zareagovala a se širokým úsměvem si s válečným veteránem plácla.

Harold se s Melanií setkal už předtím, to však nevyšlo podle jeho představ. „Vsadil jsem se s kamarádem o snídani, že ji pořádně obejmu,“ vysvětlil. „Jenže pak jsem prostě zamrzl. Vím, že by objetí Melanii nevadilo, ale prostě jsem to neudělal,“ dodal se smíchem.

Válečný veterán, bývalý člen americké 350. stíhací perutě, dodal, že není voličem ani přívržencem Donalda Trumpa, setkání ho ale velice potěšilo a Trumpa respektuje jako všechny jiné prezidenty.

Thomas Cuthbert

FOTO: Profimedia.cz

Ještě den předtím rozesmál první dámu třiadevadesátiletý britský veterán Thomas Cuthbert. Při setkání s Trumpovými se prezidenta bezděčně zeptal, zda je Melanie jeho žena.

„Kdybych tak byl o dvacet let mladší,“ pronesl se smíchem a pohledem na první dámu. Trump se ale nenechal zaskočit a pohotově odpověděl: „Tak byste na to měl, o tom není pochyb.“ Cuthbert byl se setkání velice potěšen a přiznal, že Trump jej překvapil. "Působí jinak než v televizi, vypadal jako jeden z nás. Jeho žena byla také velmi příjemná,“ uvedl veterán.