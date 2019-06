tcs, Novinky

Úřady v pátek vydaly varování pro místní a zaměstnance dolů, „aby se v každém okamžiku měli na pozoru“. Dodaly však, že okamžitě poté, co byl útěk lvů nahlášen, vyslaly na místo několik rangerů, kteří mají za úkol smečku sledovat.

Obyvatelé by tedy měli být včas varováni, pokud by se některý ze lvů přiblížil příliš blízko lidem. Mezitím úřady připravují akci, při které bude smečka odchycena. Kam ale bude převezena není zcela jasné.

„Pokud by se vrátili do Krugerova parku, problém by to nevyřešilo. Smečka by utíkala znovu a znovu, protože dominantní lvi v této oblasti by je vyhnali,“ uvedl mluvčí správy národních parků Ike Phaala v rozhovoru pro jihoafrickou státní televizi SABC. Úřady proto hledají vhodné místo, kam smečku umístit. Podle Phaaly by se místo mohlo najít už v pátek.

Informace o útěku lvů vzbudila značný rozruch i proto, že lvi utekli dva dny poté, co levhart v Krugerově parku zabil dvouleté dítě jednoho ze zaměstnanců. Zvíře bylo usmrceno z obav, že by mohlo ve svých útocích na lidi pokračovat.