Nová vyhláška pro taxikáře ve městě Vigo platí od loňského října a řidiči taxi podle ní musejí dbát „o svůj vzhled a osobní hygienu a adekvátně se oblékat“. Výslovně zakázány jsou „sandály, sportovní oblečení, tílka, žabky či kraťasy“.

„Jorge je vzdělaný člověk a má čistý vůz, ale to s tou sukní nedává smysl,“ komentoval situaci místopředseda svazu taxikářů Emilio Mosquera. Odmítl ale zprávy, že by si na Jorgeho kvůli novému oblečení stěžoval na místní policii. Nicméně uvedl, že pokud situace potrvá, bude to vedení svazu řešit.

Denunciado un taxista de Vigo por llevar faldahttps://t.co/BagqQRnvJY Informa @capelo_lara pic.twitter.com/Hwg23ShnFa — Cadena SER (@La_SER) 4. června 2019

Sám Jorge se k problému odmítl vyjádřit. Uvedl, že nechce přitahovat pozornost, pouze se chce při řízení cítit pohodlně. Roberto Costas z taxi společnosti Elite Taxis dodal, že situace má velice jednoduché řešení – znovu povolit kraťasy či krátké kalhoty.

Podobnou úpravu pro dress code taxikářů mají podle deníku El Mundo i další velká města Španělska, včetně metropole Madridu. Tam řidiči taxislužby mají už od listopadu 2012 zakázáno poskytovat služby mimo jiné „ve sportovním oblečení, v plavkách, šortkách a trikách bez rukávů“.

V Barceloně místní radnice v roce 2017 upravila vyhlášku pro oděv taxikářů, který musí být „adekvátní společenským normám“, zejména musí být „beze skvrn a zápachu“. Taxikáři v katalánské metropoli rovněž nesmějí nosit kraťasy a tílka ani obuv, která by „představovala riziko pro bezpečnost jízdy“.

Na Mallorce by ale taxikář Jorge se sukní nepochodil, protože tamní nařízení z roku 1996 povoluje sukně pouze ženám.