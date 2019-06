tcs, Novinky

Sedmasedmdesátiletou Mary Wischhusenovou z Clearwateru na Floridě probudila v noci kolem třetí hodiny obrovská rána. Zprvu si myslela, že jsou to zloději, když ale sešla po schodech dolů, spadla jí brada.

V kuchyni byl více než třímetrový aligátor, který právě rozbil kuchyňský stůl a malou domácí vinotéku. „Netuším, proč chtěl mé červené, ale rozhodně ho dostal,“ uvedla s nadhledem důchodkyně později.

Když aligátor zjistil, že je s ním v kuchyni ještě někdo, pouze natočil hlavu směrem, kde stála překvapená seniorka snažící se najít telefon. Wischhusenová si uchovala pevné nervy. S telefonem se proplížila do druhé místnosti, kde zavolala policisty a počkala v klidu na jejich příjezd. Do té doby prý hrála počítačové hry.

Agresivní krokodýl je úspěšně chycen. Za chvíli ho chytač protáhne ven oknem, kterým se zvíře dostalo dovnitř.

FOTO: Clearwater Police Department

Policisté ve svém prohlášení uvedli, že se zatím nesetkali s takto agresivním jednáním krokodýla. Obyčejně totiž krokodýli proklouznou dovnitř nezavřenými dveřmi či oknem. Tento exemplář však okno rozbil, aby se dovnitř dostal.

Deset policistů a dva profesionálové z odchytové služby chytali zvíře zhruba dvě hodiny. Nakonec se to povedlo, aniž by ho zranili. „Tekutina na videu je víno, ne krev,“ upozornila policie, když video sdílela na svém facebookovém účtu. Aligátor byl později vypuštěn zpět do divočiny.