tcs, Novinky

Jednačtyřicetiletý farmář Usa Nisaikha se ve středu 17. května vracel se svým stádem krav domů, když si povšiml, že jeho pes Ping Pong kamsi odběhl. Našel ho v poli zhruba kilometr od vesnice Ban Nong Kham na severu Thajska, jak zuřivě štěká a snaží se v zemi cosi vyhrabat.

Když farmář došel blíž, povšiml se, že z vyhrabané díry trčí dětská nožka patřící malému chlapci. Dítě okamžitě odnesl do vesnice a společně s dalšími vesničany ho odvezl do nemocnice. Pes musel najít dítě krátce poté, co bylo zakopáno, protože ho lékaři prohlásili za zdravé. Stáří chlapce thajské úřady nezveřejnily.

Pes Ping Pong

Ukázalo se, že chlapce do pole zahrabala jeho patnáctiletá matka. Bála se, že rodiče přijdou na to, že byla těhotná. Policisté ji objevili, když zjistili, že si ve vesnici kupovala podezřele velké množství papírových kapesníků.

Věrný pes hrdinou

Dívka se k činu ihned přiznala a psychicky se zhroutila. Uvedla, že dítě nechtěla zabít, pouze zpanikařila, protože nechtěla, aby rodiče přišli na její těhotenství. Policisté ji obvinili z trestného činu opuštění dítěte a z pokusu o vraždu. Je ale možné, že obvinění vzhledem k okolnostem ještě překlasifikuje.

Rodiče dívky slíbili, že dítě vychovají, mladičká matka zůstává v péči sociálních pracovníků a je ve špatném psychickém stavu.

Ze psa jménem Ping Pong je teď hrdina. Hybnost jedné ze svých končetin ztratil poté, co ho srazilo auto, ale farmář se rozhodl stejně si ho ponechat. „Nechal jsem si ho, protože je tak věrný a poslušný. Vždy mi pomáhal se stádem, když jsem vyrazil do polí. Celá vesnice ho miluje, je prostě úžasný,“ svěřil se farmář pro thajský deník Khaosod.