Z pohledu na houpající se plošinu v horní části mrakodrapu až mrazí. Však také přihlížející lidé ze země zůstali v šoku. Dva umývači oken se na nejvyšší budově státu Oklahoma jen bezvládně houpali a od katastrofy nebylo daleko.

TAC 8: Dangerous situation at Devon Tower. A large basket, believed to have window washers inside, is swinging wildly out of control at the top of the tower. This is a very dangerous situation. Please avoid the area. Firefighters are working to access this now. BF 8:02 am. pic.twitter.com/JudRxmTMNv