Krátce poté, co se princ Harry a vévodkyně Meghan poprvé ukázali s novorozeným synkem na veřejnosti, uveřejnil známý jedenašedesátiletý rozhlasový moderátor na svém twitterovém účtu fotografii páru, uprostřed stojí šimpanz v obleku. „Královské dítě opouští nemocnici,“ přispal k fotce Baker.

Vzápětí byl jinými uživateli obviněn z rasismu, po chvíli proto svůj tweet stáhl a omluvil se za něj. To ale nestačilo a mnozí požadovali jeho vyhazov z BBC. Rozhlasová stanice tak učinila téměř okamžitě.

Princ Harry s chotí Meghan ukázali veřejnosti svého syna, kterého pojmenovali Archie Harrison.

FOTO: Pool, Reuters

„Byla to závažná chyba v úsudku, která jde proti našim hodnotám, které jako stanice zastáváme. Danny je skvělý moderátor, ale svou pravidelnou show už u nás dále vysílat nebude,“ uvedl mluvčí BBC.

Once again. Sincere apologies for the stupid unthinking gag pic earlier. Was supposed to be joke about Royals vs circus animals in posh clothes but interpreted as about monkeys & race, so rightly deleted. Royal watching not my forte.

Also, guessing it was my turn in the barrel. pic.twitter.com/86cQGbAhDc