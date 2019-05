Armáda uvedla, že její horolezecký expediční tým 9. dubna nedaleko základního tábora Makalu objevil záhadné stopy mytického stvoření yettiho o rozměru 81 krát 38 centimetrů.

Indické ozbrojené síly o tomto objevu podle listu The Times of India informovaly až teď, kdy rozhodly, že odpovídá dřívějším poznatkům o yettim. Po nevěřícných reakcích, které se objevily na sociálních sítích, armáda uvedla, že „důkazy“ o yettim vojáci vyfotografovali a předali odborníkům.

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7