Rjusuke Sekino se narodil císařským řezem, když byla jeho matka zhruba ve 24. týdnu těhotenství a měla problémy s vysokým tlakem. Na svět přišel 1. října a měřil 22 centimetrů. Nyní váží přes tři kilogramy.

Předchozí nejmenší chlapec na světě se narodil rovněž v Japonsku o dva měsíce dříve a vážil 268 gramů. Z nemocnice v Tokiu byl propuštěn v únoru.

World's smallest baby boy at birth to leave hospital in Japan.



Mother of Ryusuke Sekino said: ‘It seemed he would break if I touched him. I was so worried’

Weighs roughly like a pack of butter . pic.twitter.com/PAEpn7S9mS