„Zubřím samicím se obvykle rodí jedno mládě jednou za rok až za dva tři roky. Dvojčata mívají jen zcela výjimečně. Ze záznamů plemenné knihy vyplývá, že je to vůbec poprvé, kdy se v Česku zubří dvojčata narodila,“ informoval Právo ředitel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostál. Jeho organizace v rámci České republiky zajišťuje sčítání zubrů pro Mezinárodní plemennou knihu vedenou v Bělověžském národním parku v Polsku. Odtud zdejší zubři pocházejí.

Po narození mláďat se vždy stádo stáhne do ústraní a je velmi ostražité. Proto nebylo možné unikátní událost hned odhalit. Samice zubrů navíc občas nechávají sát mléko i nevlastní mláďata, takže nahodilá pozorování sání dvou telat od jedné samice nic nedokazují. Proto byly snímky z fotopastí klíčové. „Řada videozáznamů zachycených fotopastmi v druhé polovině roku 2018 potvrzuje, že obě mláďata se nepřetržitě držela u jedné samice a pila od ní pravidelně mateřské mléko. To vylučuje možnost, že by šlo o mláďata dvou různých samic,“ uvedl Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích. Celkem se vloni v rezervaci velkých kopytníků narodila čtyři mláďata, dva samečci a dvě samičky. V bývalém vojenském prostoru tak nyní žije 21 zubrů.

Zubří dvojčata v rezervaci mezi Milovicemi a Benátkami nad Jizerou.

FOTO: Michal Köpping

První česká zubří dvojčata jsou jen jedním ze zajímavých výsledků sčítání zubrů za rok 2018. Největším tuzemským chovem zůstává obora Vojenských lesů a statků Židlov se 33 zvířaty. Celkový počet zubrů v Česku vzrostl vloni o 10 zvířat, tedy o 11 procent, na 116 zvířat. Z toho 6 jedinců přibylo díky přírůstkům v chovných stádech a 4 importem ze zahraničí. Rovněž zubři z českých chovů mířili do jiných zemí, dvě samice ze ZOO Olomouc putovaly do Švédska. Novou chovnou linii založili v roce 2018 v Zooparku Chomutov.