Velryby černé patří do skupiny takzvaných pravých velryb. Vědci pozorovali postupné snižování populace a vzhledem k tomu, že v minulém roce nebylo spatřeno ani jedno mládě, vyhlídky nebyly dobré.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Uhynulý kytovec na Filipínách měl v těle 40 kilogramů plastu

V letošním roce však jako by se s mláďaty roztrhl pytel. Velryby k porodu cestují v zimě do jižních vod, přibližně do oblasti Floridy. Poté putují severním směrem, kde jsou velmi často viděny poblíž břehů, u kterých snáze shání potravu.

Mezi oblasti, kam velryby cestují, patří i záliv Cape Cod Bay. Právě tady vědci spatřili mláďata, která jsou příslibem pro celý živočišný druh. K jejich ochraně slouží i zákon, který nedovoluje se k velrybám bez speciálního povolení přiblížit na vzdálenost menší než 1500 stop (457 metrů).