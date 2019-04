Policisté řidiče zářivého Porsche Panamera Turbo zastavili už minulý týden a nechali znalce posoudit, zda je lesk auta nebezpečný. Znalec došel k závěru, že vůz je oslnivý.

Majitel dostal od policie podmínku, že pokud chce své luxusní auto dál používat, musí zlatou fólii odstranit. On ale neuposlechl a ve středu ho strážci pořádku v jeho blýskavém autě chytili znovu. Dostal pokutu, jejíž výši policisté nezveřejnili, a musel odevzdat technický průkaz.

