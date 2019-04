ČTK

„Opakovaným použitím zipu jsme rozevřeli strukturu zdánlivě historické budovy v Miláně, aby si člověk mohl hravě představit, co se skrývá za fasádou, podlahou a stěnami,“ komentoval Chinneck dílo, jehož odhalená část se každou noc rozsvítí.

Podobnou iluzi jako na čelní fasádě použil i na cementové podlaze, na níž se otevírá půlkruh a vzhůru z něj vyzařuje světle bílé světlo. Aby Chinneck této iluze dosáhl, celou podlahu musel vykopat a při instalaci zipu znovu zalít betonem. Poslední ze zipů rozevírá jednu z vnitřních stěn a i v tomto případě proudí ze vzniklého otvoru intenzivní světlo.

„Tím, že používáme známé materiály a formy architektury, které uvedeme do nezvyklých situací... chceme změnit divákovo vnímání toho, co je možné,“ uvedl Chinneck, který se proslavil řadou instalací v Londýně. Dílo v milánské ulici Via Tortona je jeho prvním projektem v Itálii.

Milánský týden designu končí v neděli. Letos jsou na něm zastoupeni čeští studenti Vysoké školy uměleckoprůmyslové (UMPRUM) s instalací nazvanou Studiolo Robotico R.U.R., která vychází z divadelní hry Karla Čapka. Na milánský veletrh vysílají české zástupce také pořadatelé české přehlídky Czech Design Week.