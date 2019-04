tcs, Novinky

Zpěvačka a tádžická celebrita Firusa Chafizovová v prosinci uspořádala narozeninovou party s přáteli a video z akce zveřejnila na svém instagramovém účtu. Oslavou ale porušila bizarní zákon o tradicích, oslavách a zvycích, který obyvatelům Tádžikistánu mimo jiné zakazuje slavit narozeniny kdekoliv jinde než doma s rodinou.

Chafizovová byla minulý týden odsouzena k pokutě 5000 tádžických somoni (v přepočtu zhruba 12 tisíc korun). Státní žalobce hájil zákon s tím, že je v nejlepším zájmu obyvatel, protože díky němu ušetří peníze. Jak ale uvedla BBC, která o případu informovala, řada obyvatel této středoasijské země soudní rozhodnutí začala znechuceně kritizovat.

Kontroverzní zákon byl přijat v roce 2007 a před dvěma lety rozšířen o pravidla, jak pořádat svatby, pohřby a oslavy narození dítěte. Nařízení obsahuje přísné limity na to, kolik hostů může přijít či kolik chodů se smí servírovat. Zákon podle místních lidskoprávních aktivistů bezprecedentně zasahuje do soukromí obyvatel, nicméně se nezdá, že by měl být v nejbližší době zrušen.

Zákony kontrolují nejen oslavy



Podle místních úřadů bylo k pokutě odsouzena již 648 lidí, na pokutách stát vybral téměř 3 miliony somoni (zhruba 7,5 milionu korun). Naposledy zákon vyvolal rozruch v roce 2015, kdy byl jistý muž odsouzen za to, že se vyfotil v kavárně s narozeninovým dortem.

Není to jediné nařízení, které obyvatelům Tádžikistánu nařizuje nebo radí, jak mají žít své soukromé životy. Ve strachu před vlivem západní a islámské kultury ministerstvo kultury ženám radí, jak se mají oblékat, v hlavním městě Dušanbe už zakázali prodávat černé šaty. Muži rovněž nesmějí nosit plnovous, zvláštní výjimku však dostali herci, aby mohli lépe ztvárnit své role.