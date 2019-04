zkr, Novinky

Zloděj jménem Wan přepadl 27. března s nožem v ruce prodavačku v místním obchůdku. Sebral jí kartu do bankomatu, přinutil jí sdělit mu PIN kód a následně vybral částku v přepočtu více než 35 tisíc korun.

Skupina policistů si pro zloděje přišla přímo k němu domů. Když ozbrojení policisté vnikli do bytu, lupič vyskočil z okna a chtěl po fasádě utéct dolů, jenže tam uvízl. Muži zákona ho nakonec vytáhli zpátky do bezpečí a s pouty na rukou ho odvezli do policejní cely.