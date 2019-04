Autorem článku Supervoják pro války budoucnosti je plukovník Nikolaj Poroskov, který odkazuje na výzkumy prováděné v bývalém Sovětském svazu v 80. letech minulého století. Speciální ruské jednotky prý později využívaly poznatky sovětských expertů ve válkách proti čečenským separatistům.

S pomocí parapsychologických metod by podle Poroskova mohla ruská armáda odhalovat záměry nepřítele, provádět „neverbální výslechy” a prohlédnout protivníka skrz naskrz.

Poroskov rovněž uvádí, že metoda parapsychologie již byla testována na zvířatech. „Dali neverbální příkaz delfínům a ti jej provedli. Ukázalo se, že je to aplikovatelné i na člověka, dokonce i na stroje. S pomocí parapsychologie je možné napadnout počítačové programy, odposlouchávat konverzace či přerušit televizní a rozhlasové vysílání,” píše plukovník v časopise, který vychází v nákladu zhruba 10 tisíc výtisků měsíčně.

V prohlášení dále pokračuje, že byl úspěšně proveden text čtení textu v cizím jazyce, který byl ukryt uvnitř uzamčeného trezoru.

Bojová parapsychologie prý pomáhá při výuce jazyků, umožňuje delší dobu nejíst a nespat a usnadňuje dokonce léčbu zranění. Parapsychologickými metodami by Rusové mohli bojovat i proti teroristům, protože by mohli včas odhalit jejich plány. Možné by bylo dálkově ovládat techniku a číst tajné dokumenty uzamčené v sejfech.

“Inception”: #Russia Ministry of Defense journal claims parapsychology telepathy used in RF combat operations starting in Chechnya.



In US SRI Int’l (15 people) tried in 1970s halted in 1995 w/out much to show.



Basis for movie “Men Who State at Goats”.https://t.co/8V5RQv3ta4 pic.twitter.com/ehzyAa8LlK