nčs, Novinky

K situaci došlo 16. března, když si Strimaitis vyrazil do italského Bergama zalyžovat. Po nástupu na palubu však zjistil, že kromě něj v letadle není žádný jiný cestující.

Charterový let zajišťovala cestovní kancelář, která si boeing pronajala, aby mohla přepravit svoje klienty z Itálie zpět do Litvy. Z obav toho, aby se let nevyprodal, uvolnila cestovní kancelář do prodeje pouze jednosměrné letenky do Bergama. Nabídku využil pouze Strimaitis.

Letoun, který má kapacitu až 188 pasažérů, tak odletěl pouze s jedním cestujícím, jenž na více než dvouhodinový let podle svých slov do smrti nezapomene.