Novomanželé Cunnetovi vyrazili v únoru na líbánky do Egypta, tam však nikdy nedorazili a tento týden jejich cestu projednával soud v britském Lewes. Informoval o tom deník Daily Mail.

Letadlo Cunnetových mělo z londýnského Gatwicku do Egypta vyrazit v devět hodin ráno. Než do něj Michael Cunnet nastoupil, stihl si dát už čtyři pinty piva (britská pinta je 0,57 litru). Posádka si všimla, že se muž chová až nezvykle hlučně. Následně si Cunnet vytáhl elektronickou cigaretu a začal z ní potahovat.

Newlywed screams 'you've f****d our honeymoon' as drunk husband is chucked up flight for PUNCHING crewhttps://t.co/3akE6IHJoN pic.twitter.com/GhqcVEccMZ — The Scottish Sun (@ScottishSun) 3. dubna 2019

Michael Cunnet na cestě k soudu

Stevardi se mu pokusili vysvětlit, že ani toto zařízení v letadle používat nemůže, a to byla pro neurvalého muže poslední kapka. Posádku začal hrubě urážet, nešetřil ani homofobními nadávkami. Když se ho stevardi pokusili uklidnit, Cunnet je fyzicky napadl.

Řádění mu vyneslo sedm měsíců za mřížemi



Do křiku mužových urážek se přidala jeho novomanželka, které bylo jasné, že s cestou do Egypta se může rozloučit. „Podívej, co jsi udělal. Zkazil jsi nám celou dovolenou,“ křičela na Cunneta, přičemž místo slova „zkazil“ použila podstatně vulgárnější výraz.

Cunnet byl vyveden z letadla, kde si ho přebrala policie. Cestou na služebnu ještě stihl označit jednoho z policistů ženským přirozením a pak se omráčil tím, jak zuřivě mlátil hlavou do mříží na zadním sedadle.

Soudce neměl s hříšníkem slitování a odsoudil nejen jeho agresivní chování, ale i homofobní poznámky vůči stevardům. Čtyři pinty podle soudce stačily k tomu, aby Cunnet projevil svůj pravý charakter. Soudce uložil muži sedmiměsíční trest a nařídil mu zaplatit po pěti stech librách (zhruba 15 tisíc korun) každému z poškozených stevardů.