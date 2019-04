nčs, Novinky

Hodgkinův lymfom je nádorové onemocnění mízních uzlin, postihuje zejména mladé lidi a v případě včasné léčby se dá vyléčit. Sandersonová však přišla velmi pozdě, až když výrazně ztratila na váze a měla bolesti na hrudi a krku.

Po absolvování prvních dávek drastické chemoterapie se rozhodla v léčbě nepokračovat. „Byla jsem na dně, úplně vyždímaná. Neustále jsem zvracela, nemohla se postavit na nohy, natož třeba jíst,” popisuje žena hrůzné chvíle z první fáze léčby.

Snad se na mě nezlobíte, že jsem rakovinu porazila, ráda bych peníze vrátila, já jsem totiž neumřela. Xsara Sandersonová

Rodina a přátelé nemocnou ženu ještě přemluvili, aby v chemoterapii pokračovala, Sandersonová však opět došla k rozhodnutí léčbu zastavit. Lékaři odhadli zbývající čas na řády dnů, týdnů, maximálně několik měsíců.

„Moje máma byla zdrcená, když jsem se rozhodla zastavit léčbu, ale pochopila to. Někteří kamarádi se mnou dokonce přestali mluvit a vyčítali mi, že jsem sobec. Ostatně, nebaví se se mnou dodnes,” odhaluje náročné rozhodování.

Žádné květiny



Posledním přáním nemocné ženy bylo uspořádat si honosný pohřeb ve stylu princezny. Na internetu vznikla sbírka, v níž se vybralo zhruba tři tisíce liber (90 tisíc korun) a domnělé poslední dny tak trávila Sandersonová plánováním pohřbu.

„Nechtěla jsem žádné květiny. Neměla jsem je nikdy moc ráda a koneckonců stejně se spálí. Chtěla jsem pohřeb, který si naše rodina nemohla finančně dovolit, a tak jsme se rozhodli pro sbírku,” říká žena, která má dvě sestry a jednoho bratra.

K velkému překvapení téměř všech se 20letá žena v březnu podrobila testům a prohlídkám, které odhalily, že nádory zmizely a rakovina je pryč.

„Říkala jsem lékařům, aby mi udělali ještě jedno vyšetření, protože cítím, že je to pryč. Moc mi nevěřili a na výsledky jsem čekala dva měsíce, ale já věděla, že už to v sobě nemám. Myslím, že kdybych pokračovala v devastující chemoterapii, už bych tady nebyla,” přemýšlí o nemoci, na kterou zemřel například český komik, textař či zpěvák Jiří Grossmann.

Část peněz darovala



„Je to neuvěřitelné. Plánovala jsem poslední dny, pohřeb a snažila se užít si, dokud to jde. Teď místo pohřbu můžu plánovat celý život,” říká Sandersonová, ale provinile dodává, že ji mrzí, že jí lidé posílali peníze a ona se najednou uzdravila.

„Snad se na mě nezlobíte, že jsem rakovinu porazila, ráda bych peníze vrátila, já jsem totiž neumřela,” vzkázala finančním dárcům, od nichž se však už ozývají hlasy, že svoje peníze zpět nechtějí.

Část peněz tak Sandersonová věnovala klinice, na které se léčila, část také použila na řidičský kurz a chce si co nejdříve najít práci a věnovat se kariéře.

„Ráda bych pomáhala lidem. Jsem vděčná všem, co mi pomohli a ráda bych to nějak vrátila zpátky,” nastiňuje plány do budoucnosti zázračně vyléčená žena.