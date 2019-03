ČTK

Zastupitel newyorské části Brooklyn měří podle agentury AP 208 centimetrů a jeho primát potvrdil Guinnessův certifikát světových rekordů přiznaný letos v lednu. Šolc se certifikát nikterak rozporovat nechystá.

„O tom neuvažuji. Z té své výšky jsem nikdy Cirkus Humberto dělat nechtěl. To mi přijde běžné a normální, příroda tomu tak chtěla. Naopak člověk by se měl prezentovat třeba prací nebo něčím jiným, co umí,“ uvedl.

Oceňuje ale současné prostory historické radnice, v níž teď pracuje. „Normální běžná stavební norma 1,97 metru, to je problém. Tam si musím dávat pozor, tady ne. To je krásná stavba po naších předcích, tady jsou dveře velkorysé a 2,5 metru do výšky mají i kanceláře,“ dodal jedenačtyřicetiletý liberecký politik.

Před lety v rozhovoru pro ČTK Šolc řekl, že už jako novorozeně byl spíš větší, měřil 53 centimetrů a vážil 4,4 kilogramu. Jako mladý muž začal mít problémy s oblečením, protože v takové velikosti si prakticky nemohl nic koupit v konfekci. Obleky si tak vždycky dával šít. A postel musí mít udělanou na míru.