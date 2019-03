Cameronová je jedna ze dvou osob na světě, u kterých je známý gen, díky němuž jeho vlastník necítí bolest. Jak sama říká, myslela si celý život, že je prostě jen abnormálně zdravá a nijak se nepídila po příčině.

„Když vás nic nebolí a netrápí, tak přirozeně nepátráte po důvodu, prostě si to užíváte,” říká žena, kterou lékaři po operaci varovali, že se může dostavit bolest.

Jo Cameron, who lives near Loch Ness in the Highlands, also experiences very little anxiety or fear and may have enhanced wound healing.https://t.co/7HzYf4Gh7q pic.twitter.com/9IrnaEgvqm