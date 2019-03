K útěku ze země se dá použít mnoho způsobů, hledaný muž se však rozhodl pro dost netradiční způsob. Vyzbrojen kuší a kanystry s benzínem se vydal ze severozápadní části Austrálie směrem k ostrovu Papua Nová Guinea.

Jen několik kilometrů před cílem jej však dostihla spravedlnost a byl zatčen. „Dostali jsme tip, že se někdo na vodním skútru snaží ujíždět z Austrálie a je vyzbrojen kuší,” řekl mluvčí pohraniční policie Jo Crooks.

