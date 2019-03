Snowflake žije v domnění, že malá Kylie je jeho skutečná matka. A dívka ho v jeho představě nechává. „Já jsem jeho matka,” říká přesvědčeně.

Už když rodiče Ashley a Mike před několika lety poprvé přinesli kačera domů, vytvořilo se mezi dívkou a zvířetem silné pouto. Snowflake poté odmítal zůstávat na dvorku, a tak rodiče Kylie povolili z kačera udělat domácí zvíře.

Od té doby se dívka bez svého „synka” nehne z domu. V létě tak spolu chodí dvojice na pláž, v zimě zase sáňkovat, kačer se dokonce zúčastnil i fotbalového tréninku či televizního vysílání.

„Myslím, že mezi nimi je jakési pouto, o kterém ani spousta z nás neví, že existuje,” říká o netradičním vztahu otec Mike.

This is 6-year-old Kylie, her son, Snowflake, and me, not knowing what to do with a duck in the newsroom. pic.twitter.com/zL8x7SXpOl