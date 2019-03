Ženichovi na rozlučku vybrali přes 200 000 korun. Svědek je všechny rozfofroval

Pro Brita Bena Whincupa to měla být nezapomenutelná rozlučka se svobodou. Výlet do města hříchů, amerického Las Vegas ale musel odpískat poté, co jeho svědek celý rozpočet, který čítal asi 225 000 korun, utratil. Muže teď vyšetřuje policie, napsal server Daily Mail.