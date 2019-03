Opilý pasažér v Německu přepadl strojvůdce

Německý vlak mířící z Frankfurtu do Paříže zastavil v neděli ráno krátce poté, co vyrazil na cestu. Do kabiny totiž vtrhl opilý muž, kterému se nelíbilo, že vlak typu Intercity Express jede příliš rychle. Při incidentu nebyl naštěstí nikdo zraněn, vlak musel být odstaven.