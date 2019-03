Novinky, ČTK

Svatební fotografie Johna Lennona se svébytnou umělkyní Yoko Ono na pláži pod Gibraltarskou skálou vešla do dějin a také na gibraltarské poštovní známky.

Před 50 lety, 20. března 1969, si tu v krátkém obřadu řekli ano, a pak se vydali do Amsterdamu, kde z postele za asistence médií nabádali ke světovému míru. Před nimi bylo 11 let manželského života - do Lennonovy násilné smrti v prosinci 1980.

Na gibraltarské pláži jim to slušelo. Ona měla bílou minisukni a halenku, bílý klobouk, tenisky, bílé podkolenky a velké sluneční brýle, on bílé sako, rolák a tenisky, vyhlížel trochu jako turista na lovu motýlů.

John Lennon & Yoko Ono on 1999 Gibraltar miniature sheets. They married there on 20th March 1969#stamps pic.twitter.com/NCv7ARH8Fl — AfricaStamps.co.uk (@AfricaStamps) 11. ledna 2017

Kde se tam vůbec vzali? Nebyla to jejich první volba: "Chtěli jsme se vzít na trajektu cestou do Francie, připadalo nám to romantické. Ale když jsme dorazili do Southamptonu, řekli nám, že to nejde, protože Yoko není Angličanka," uvádí Lennon ve své Antologii.

Odjeli proto do Francie a chtěli se vzít v Paříži. Tam to ale taky nešlo, protože by tam nejdřív museli nějaký čas žít. "Jediné místo, kde se můžete vzít hned, je Gibraltar," poradil jim zaměstnanec firmy Apple Peter Brown. Toto území bylo tehdy britskou kolonií.

A tak si John s Yoko pronajali soukromé letadlo a vydali se Gibraltar. John později vše vylíčil v písni Ballad Of John And Yoko, kterou nahrál s Paulem McCartneym v dubnu 1969.

Na Gibraltaru je britském konzulátu oddali, a poté následovalo focení na pláži, kde John držel v ruce oddací list. Jedna z těchto fotografií se spolu se snímkem, zachycujícím je u vchodu do letadla, ocitla v roce 1999 na poštovních známkách Gibraltaru k 30. výročí této události.

Po focení nastoupili novomanželé do letadla a odletěli. Svatební cestu strávili v hotelové posteli v Amsterdamu. Z pokoje číslo 902 v hotelu Hilton nevystrčili paty celý týden a rozhovory poskytovali novinářům přímo z postele.

Pobytem v peřinách zasypaných květy, jemuž asistoval celý štáb novinářů, fotografů a blízkých přátel, protestovali John a Yoko proti válce ve Vietnamu, kterou tehdy vedly Spojené státy.

"Věděli jsme, že kamkoli se hneme, stejně to bude zítra v novinách. Rozhodli jsme se tedy využít této publicity k reklamní kampani za mír," prohlásil Lennon. Druhou část líbánek strávili na přelomu května a června v kanadském Montrealu.

V říjnu pak vyšlo Wedding album, jehož součástí byla replika potvrzení o sňatku z Gibraltaru a fotografie z amsterdamské akce. Set obsahoval i repliku svatebního dortu, originální kresby Johna Lennona a svatební snímky.

Potkali se v galerii



Gibraltarská svatba byla pro Johna i Yoko druhým sňatkem.

Dvojice se poprvé setkala v listopadu 1966 v londýnské galerii Indica. O sedm let starší kontroverzní umělkyně slavnému hudebníkovi učarovala. A on jí. Svým citům však dali průchod až o rok a půl později, a to navzdory tomu, že John měl tehdy s manželkou Cynthií pětiletého syna Juliana a Yoko byla stále provdána za producenta Coxe a měla také pětiletou dceru Kyoko.

Od jara 1968 už neudělali jeden bez druhého skoro ani krok. Lennon svou novou múzu k nelibosti Beatles začal vodit i do nahrávacího studia, přejmenoval se na John Ono Lennon. Rok po jejich svatbě se Beatles rozpadli, podle mnohých i kvůli Yoko.

Navzdory zprávám o milenkách a krátkých rozchodech se dvojici na podzim 1975 narodil vymodlený syn Sean. Stalo se tak císařským řezem v den Johnových pětatřicátin. Údajně na přání Yoko, inspirované starou hinduistickou pověrou o tom, že otcova duše se po smrti převtělí do syna narozeného v den otcových narozenin.

Jejich společný život ukončilo 8. prosince 1980 pět ran z revolveru Marka Chapmana, které vypálil na Lennona před newyorským domem Dakota. Yoko Ono se už znovu neprovdala.

Gibraltarská skála zdobí po někdejším vzoru Johna a Yoko pozadí novomanželského fota už desetitisíců párů. Dnes na poloostrově působí přímo svatební kanceláře, které podle instrukcí zařídí vše potřebné.