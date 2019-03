tcs, Novinky

Odvolací soud v Anconě zprostil oba muže viny už v roce 2017. Důvody, proč tak učinil, však vyšly najevo až minulý pátek, kdy o celém případu rozhodoval Nejvyšší soud. Informoval o tom britský deník The Guardian.

Soudní tribunál v Anconě, ve kterém paradoxně zasedly pouze ženy, vyhověl odvolání obou obžalovaných poté, co si prohlédl fotografie oběti a vyslechl prohlášení obžalovaných, že je žena nepřitahovala. Jeden z nich to dokládal tím, že si telefonní číslo oběti uložil do telefonu pod přezdívkou „Viking“.

K trestnému činu došlo v roce 2015. Tehdy dvaadvacetiletá Peruánka šla po škole se skupinkou přátel do baru. Dva muži ji tam dle obžaloby měli zdrogovat a poté znásilnit. Znásilnění potvrdily lékařské zprávy, oběť měla v krvi rovněž vysokou hladinu benzodiazepinů. Jedná se o psychofarmaka, která se užívají ke zklidnění či u poruch spánku.

Mladá žena se krátce nato vrátila do Peru. Její advokátka Cinzia Molinarová uvedla, že žena čelila nevybíravým útokům za to, že znásilnění vůbec nahlásila.

Před soudem protestovaly dvě stovky lidí



„Bylo nechutné rozsudek číst. Soudkyně vyjádřily různé důvody k jejich osvobození. Jeden z nich ale byl, že obžalování prohlásili, že se jim žena nelíbila, protože byla ošklivá. Dále soudkyně uvedly, že její fotka to dokazuje,“ uvedla Molinarová.

V pondělí protestovaly před budovou odvolacího soudu v Anconě zhruba dvě stovky lidí. „Dostat dvě stě lidí na tenhle protest je na Itálii zázrak. Naštěstí to ukazuje, že citlivost vůči těmto tématům začíná být silnější,“ konstatovala Molinarová.

Případ nyní opět projedná soud první instance, který už předtím oba muže odsoudil.