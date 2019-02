Celá událost se odehrála 20. února. Muž vylezl na dráty vysokého napětí a za přidržování se okolních drátů se pohyboval chůzí provazochodce.

Na místo dorazila policie, záchranáři a rovněž hasiči. Ti ihned zařídili vypnutí napájení drátů a pod muže umístili matraci, jež měla ztlumit opilcův případný pád.

Jakmile bylo vypnuto napájení, snažili se hasiči na muže volat megafonem, avšak bez úspěchu. Rozhodli se proto k němu přiblížit za pomoci speciálního vozidla.

Po zhruba třech hodinách se povedlo nešťastníka dostat k jednomu ze sloupů, odkud byl za pomoci hasičů shozen do nafukovací matrace.

Drunk man walks on high voltage power lines for three hours until firefighters turned up. https://t.co/8cFUuqr5Yx pic.twitter.com/maUJCgpIQW