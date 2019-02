Vláda kromě toho, že uvažuje o větším zdanění tvrdého alkoholu a hazardu, koketuje se zavedením takzvané digitální daně. To znamená, že by v Česku platily daně společnosti jako Google či Facebook. Kromě premiéra Andreje Babiše (ANO) to... Celý článek Vláda hledá peníze, kde může. Babiš podpořil zdanění Googlu a Facebooku»