V posledních dnech panovalo v New Yorku a jeho okolí klidné a na únor příjemné počasí. Vysoko na obloze však vzdušné proudy dosahovaly rekordních rychlostí. Ve výšce okolo deseti kilometrů nad Pennsylvánií svištěl Boeing 787-9 Dreamliner společnosti Virgin Atlantic Flight z Los Angeles do Londýna rychlostí 1289 kilometrů za hodinu, což je pro tento typ letadla zřejmě nový rychlostní rekord.

Boeing 787-9 běžně létá rychlostí podstatně menší, okolo 900 kilometrů v hodině, přičemž jeho motory dokážou vyvinout maximální rychlost ještě o zhruba 40 kilometrů v hodině vyšší. Jak poznamenal server Boston.com, který o atmosférických podmínkách informoval, zbytek už je na matce přírodě.

That #jetstream! 🌬️ Highest wind speed at 250 millibars in the period of record for those locations near NYC, and for a jet ✈️ over PA last evening an *801* mph ground speed #wow (h/t @gdimeweather, https://t.co/MIqBu7mHNf) pic.twitter.com/RaL2HRQ5Z1