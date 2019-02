Khaleem, slon žijící v zajetí, a Chinna Thambi, který žije ve volné přírodě, společně sdílejí jídlo, ukazují se spolu na veřejnosti, nebo se jen tak poflakují, což je u dvou slonů žijících v jiném prostředí netradiční.

Obyčejně se sloni z volné přírody těch větších ze zajetí bojí.

Strach ale překonal Chinna Thambi i díky alkoholu, který si dopřává z vody v rybníku, do něhož nedaleká cukrárna vypouští vodu bohatou na ethanol.

„Většinu času je vlastně opilý, takže se strachem nemá problém,” říkají o slonovi místní obyvatelé.

Now, wild elephant #chinnathambi develops bonding with #Kaleem which is one of the best Kumki in Tamil Nadu, which had come to chase away Chinnathambi inside the forest. @NewIndianXpress. #Chinnathambielephant pic.twitter.com/MpJZ4cJRru