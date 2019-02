Kristýna Léblová, jdu, Novinky

„Enrichment v doslovném překladu znamená obohacení. My obohacujeme výběhy a obohacujeme život zvířat novými vjemy, novými prvky, které jim tam instalujeme,“ vysvětlila Novinkám odbornice na metodu tzv. enrichmentu a pohodu zvířat Markéta Lavická s tím, že některým zvířatům může stačit i to, že svůj výběh sdílejí s dalšími jedinci svého druhu, nebo i pouhý vizuální kontakt s jinými zvířaty či s návštěvníky. Řada z nich větší míru rozptýlení ze stran chovatelů vítá.

I když je nejoblíbenější potravinový enrichment, zvířata nepohrdnou ani hračkami.

FOTO: Novinky

Formy enrichmentu lze podle Lavické rozdělit na potravní, smyslové, enviromentální a kognitivní, kdy se zvířatům poskytují hračky. „Nejoblíbenější je pravděpodobně potravní, protože zvířata i ve volné přírodě tráví spoustu času sháněním potravy a jejím zpracováváním,“ zmínila.

Chovatelé tak mohou zvířatům potravu rozhodit do podestýlky, aby ji déle hledaly, či se jim zavěsí kusy ovoce do korun stromů. „V létě jsou oblíbené například zmrzliny, kdy se zelenina, ovoce, ryby a jiné maso zamrazí do velkých bloků ledu, takže zvířata stráví nějaký čas tím, než potravu získají, a zároveň se osvěží ledem v horkém počasí,“ dodala Lavická.

Kurátor savců Pavel Brandl pak na doplnění ukázal, jak například psům pralesním schovávají krmení do vyvrtaných špalků. „Budou muset uplatnit trochu technickou zdatnost a trochu s provrtanými špalíky bojovat, aby z toho potravu dostali, stejně jako musí o potravu bojovat v přírodě, když loví,“ vysvětlil.

Žrádlo schované ve špalcích dřeva donutilo šelmy trošku zabojovat.

FOTO: Novinky

Chovatelé zvířata stimulují i nejrůznějšími pachovými a hmatovými vjemy, jako je umělý sníh či kartáče na drbání. Zvířatům do výběhu také vkládají nejrůznější předměty a hračky, jako míče, barely i použité požární hadice, ze kterých se vyrábějí prolézačky. Hadice zoo poskytli dobrovolní hasiči z Kolovrat a Lochkova.

Jak se pražská zoo snaží obohacovat čas svých zvířat, představuje veřejnosti v celoroční kampani s názvem Zvířata v pohodě, kterou zahájila v úterý. Kromě billboardů představujících nejrůznější druhy enrichmentu jsou připravené i doprovodné programy přímo v zoo. První se uskuteční už 23. února a ukáže návštěvníkům některé druhy hlavolamů, které následně chovatelé předají gorilám. Veřejnosti nabídne i několik víkendových workshopů zaměřených na výrobu nejrůznějších enrichmentových prvků.